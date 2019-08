Hace cuatro años, los mexicanos perdieron la final ante los uruguayos y se conformaron con una medalla de plata tras conquistar el oro en Guadalajara 2011. Habían repetido el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo que es considerado el logro más grande del futbol mexicano. México no pudo mantener ese nivel para Río donde quedó fuera en la fase de grupos.

En Lima arrancó con un empate ante Panamá que agravó las críticas. Pero luego venció a Argentina y Ecuador, dos de los candidatos a medalla en este torneo. El cuadro mexicano sabía que los obligados eran los ecuatorianos, que a ellos les bastaba el empate, por lo que decidieron cederle la iniciativa al rival, pero sin tirarse atrás a defenderse.