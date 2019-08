Sandra Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 30

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) realizará peritajes a los materiales de obra que se utilizaron en la reconstrucción y rehabilitación de 23 edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, los cuales son investigados por presuntas irregularidades en el gasto de casi 123 millones de pesos en la administración anterior.

La semana pasada, el secretario de la Contraloría, Juan José Serrano Mendoza, visitó estos inmuebles para realizar una revisión física y ocular, tanto de la situación administrativa como de construcción, con el objetivo de conocer a detalle los trabajos que se han realizado hasta el momento.

Con los peritajes, en los que también participará el Laboratorio de Obras, se busca conocer la calidad de los materiales utilizados en los inmuebles.

En entrevista, Serrano Mendoza aclaró que esta revisión, que tardará aproximadamente un mes, se aplicará en los casos donde se registran menores avances de construcción.“Consideramos, de manera muy preliminar, que el trabajo que se hizo está por debajo del recurso que se asignó.

“Encontramos algunos casos que no me gustaría adelantar, pero en su momento los vamos a ventilar porque sí nos preocupa como Contraloría. Observamos que no existe una situación de equilibrio de recursos entregados y lo que se está ejerciendo. Tenemos que meternos en la investigación porque nuestra función es identificarlo.