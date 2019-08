A invitación del Ayuntamiento de Altzayanca, encabezado por el licenciado Noé Parada Matamoros, y del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, a cargo del incansable Luis Mariano Andalco, pude reflexionar en voz alta en torno al tema Salterios y toros en el atestado auditorio municipal, donde me permití sugerir que la alcaldía, el gobierno del estado de Tlaxcala y la Secretaría de Cultura convocasen en fecha no lejana a un encuentro internacional de salteristas, luego de escuchar las finas interpretaciones del trío Salterios de Altzayanca. Ayer, hoy y siempre.

Y hablamos de los precursores afanes de descentralización de los tlaxcaltecas, de su esperanzada alianza con las huestes de Cortés, hace medio milenio, para sacudirse imposiciones y tributos de Tenochtitlan, y al poco tiempo con el envío de 400 familias de Tlaxcala a poblaciones de los futuros estados del norte, asolados entonces por los chichimecas, y de cómo el fantasma del centralismo de la Ciudad de México alcanzó también a la fiesta de los toros, marcando rumbos desafortunados para el espectáculo y ejemplos nefastos para su desarrollo regional, incluida una creciente dependencia de ventajistas diestros españoles.

Mañana no llueve , sentenció con extraña certeza el alcalde Parada Matamoros, mientras orgulloso me mostraba la sala de cabildos con una bella mesa y una sillería talladas por artesanos de la comarca, y me habló de la escuela taurina de Altzayanca y de la plaza de toros La Morenita, con mil 500 localidades, donde han actuado los principales diestros nacionales, y cuya construcción empezó en 1954, gracias a la iniciativa y afición del párroco Francisco Refino, que solicitaba a los fieles llevar piedras de determinado tamaño en vez de limosnas.

Y no llovió. He hicieron el paseíllo Octavio García El Payo, Sergio Flores y José María Macías para lidiar un bien presentado encierro de Núñez-del Olmo, soso y débil, que no impidió que la atiborrada plaza premiara a cada alternante con una oreja por su determinación y deseos de agradar. Hacer las cosas bien no es ciencia, requiere autoestima, capacidad y voluntad. ¡Enhorabuena, Altzayanca!