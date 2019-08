Hace falta la voz del pueblo

esde 1982 en que llegó el modelo neoliberal a nuestro país los males que padecemos fueron en aumento, en particular la dependencia económica con Estados Unidos, el estancamiento económico, la desigualdad y la violencia. Llega de manera oportuna el triunfo electoral del pueblo de México encabezado por AMLO y la esperanza de la 4T que México necesita y que hoy se está impulsando nuestro Presidente. Pero vale preguntarse cuáles son sus límites y con quién se puede lograr. Se nos dice, de una parte, que los 10 más ricos de México confían en la 4T y que ayudarán a sacar el país adelante con sus grandes inversiones y negocios. Ellos son los beneficiarios del modelo neoliberal bajo el que han hecho sus inmensas fortunas y no serán el factor del cambio, con ellos al frente no se puede hablar del fin del neoliberalismo y del inicio de la era posneoliberal, cuando mucho del mismo sistema con cara más amable. No me puedo imaginar a Hidalgo, Morelos o Guerrero comiendo con los enemigos de la Independencia de México en la primera transformación, o a Juárez pidiéndole a Maximiliano su apoyo para sacar al país adelante, o a Madero pactando con los porfiristas por el bien de la nación. La 4T, para ser tal, debe estar a la altura de las otras tres que cimbraron toda la estructura del Estado y cambiaron de manos el poder económico que prevalecía en su tiempo. AMLO está haciendo una buena labor y habla bien, pero hace falta la voz de los trabajadores del campo y la ciudad, la voz del pueblo.

Benito Mirón Lince

Acerca del nuevo embajador de EU

Con respecto al nombramiento que el gobierno de EU hace de su nuevo embajador, Christopher Landau, esperamos los mexicanos, que no sea un juego de palabras: el imperio de la ley, ¿qué ley? o lo peor: la ley del imperio, que es a lo que está acostumbrado el gobierno de ese país. Ojalá las relaciones bilaterales se den en el contexto del respeto y de la no injerencia en asuntos internos, es decir, la soberanía de nuestro país con respecto a lo económico y político y, no sean los intereses yanquis querer pasar sobre ésta.

Luis Langarica Arreola

Condenan atentado a edil de Manzanillo

Los abajo firmantes condenamos el atentado contra Griselda Martínez, presidenta municipal de Manzanillo, Colima, el pasado 26 de julio por parte de cuatro sujetos quienes a bordo de dos motocicletas hicieron 27 disparos al vehículo en el que viajaba la edil.

Cabe señalar que este atentado se da en un contexto de acoso mediático que viene sufriendo Griselda desde hace varios meses y después de reiteradas denuncias sobre temas de corrupción de la administración anterior.

Por lo anterior, exigimos al gobernador del estado y a la fiscalía una investigación expedita para encontrar y castigar a los autores materiales e intelectuales del vil ataque que no sólo lastimó a una mujer ejemplar con una larga trayectoria en la lucha social, sino que también agrede a la sociedad en general.