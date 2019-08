Afp

New York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al ministro de Asuntos Exteriores de Irán a la Casa Blanca, en un momento de máxima tensión entre ambos países, informó la revista The New Yorker.

La invitación, remitida por el senador Rand Paul con permiso del presidente, no ha sido aceptada hasta el momento, según la información publicada ayer. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, aseguró a la revista que no quería una reunión en la Casa Blanca de la que solo se obtenga una foto y un declaración de dos páginas.