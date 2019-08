Defiende Gertz derecho a circular para autos que no contaminen

M

uy estimada Doña Carmen:

Desde hace más de 15 años he venido defendiendo el derecho constitucional a la igualdad que tenemos todos los habitantes de esta ciudad, que contamos con un vehículo, para circular todos los días, cuando cumplimos rigurosamente con los niveles de contaminación que la Norma Nacional ha establecido.

En esa lucha, el suscrito y otras personas hemos ganado un gran número de amparos; y, en un momento, durante la administración pasada, la ciudadanía se sumó a esta defensa, ganando el derecho a que los vehículos que no contaminaban pudieran circular a diario; y que no fueran los chivos expiatorios de una política equivocada en materia de movilidad y contaminación que ha multiplicado el número de vehículos en circulación y que victima injustamente a quienes cuentan con un derecho igualitario que se les está negando.

En ese tema, he seguido y seguiré defendiendo los derechos que la Constitución nos da a todos para que la ley se aplique en forma general cuando se cumplen los requisitos fundamentales de una Norma Nacional en esta materia, que señala, con toda precisión, los niveles de contaminación que son aceptables para circular a diario.

En el último caso, el Juez de Distrito ha reconocido, con toda precisión en su sentencia, que un vehículo de mi propiedad, con más de 25 años, cumple rigurosamente con las Normas Nacionales; y fue aprobado en la verificación oficial correspondiente, pero que la autoridad le niega el derecho a circular a diario.

Ese derecho se nos está negando en razón de que, en un programa semestral de carácter local, se señala que si nuestros vehículos no cuentan con un equipo electrónico de medición interno, ello los invalida; cuando la medición, la evaluación y la verificación de emisiones contaminantes la realizan los Verificentros autorizados por el Gobierno. Y un equipo interno de medición no hace que el vehículo contamine o no, ya que esto depende del estado mecánico del automotor y de la verificación oficial que, en este caso, me favoreció en forma clara y contundente.

Defender estos derechos no es un acto egoísta, ni es un desfiguro. Es el ejercicio de un derecho que todos tenemos, y que merece respeto.

Con todo mi afecto y consideración, le envío mi más atento saludo.

Alejandro Gertz Manero

Con más gasto público, más ingreso, aconseja

Con la euforia del anuncio del Inegi sobre el crecimiento de 0.4 por ciento en el trimestre, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el subejercicio presupuestal de más de 171 mil millones de pesos que informó Hacienda no es tal, sino que es ahorro. ¿Puede el Presidente reducir el presupuesto aprobado por el Congreso? Ese ahorro lo deriva AMLO, entre otras cosas, de “no firmar más de 100 nombramientos… porque no pasa nada si no ocupan sus cargos”. ¿En realidad no pasa nada? ¿No se están deteriorando algunas dependencias del gobierno federal, acaso porque no son de interés prioritario para el Presidente? Algunas delegaciones del gobierno federal en los estados están invernando por falta de recursos humanos y porque están como pollo sin cabeza, con desconcierto y desaliento de todo su personal.