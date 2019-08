Alondra Flores

Periódico La Jornada

Sábado 3 de agosto de 2019, p. 8

El cartel completo del Festival Hipnosis en su tercera edición fue revelado la noche del jueves: The Claypool Lennon Delirium, Uncle Acid and The Deadbeats, Crumb, The Darts y Tajak fueron las bandas que se anunciaron para el desfile de sonidos de sicodelia que ocurrirá el 26 de octubre, por segunda vez en Huixquilucan.

En mayo pasado se reveló la participación de los ingleses noventeros de Stereolab, los patrones geométricos de Kikagaku Moyo, desde Japón, y el metal británico Electric Wizard. También, se sabía de la presencia de Sei Still y The Holydrug Couple.

Un concierto de la agrupación californiana The Mystery Lights, con sonido garaje de los años 60 completó la fiesta en el Foro Indie Rocks, adonde fanáticos y prensa acudieron el jueves para conocer al resto de las bandas internacionales y nacionales que tienen en común el atascón sensorial lisérgico.

Sean Lennon y Les Clypool aportan algo de rock progresivo con su reunión y visitan México por primera vez con su álbum South of Reality, mientras Uncle Acid and The Deadbeats brindan una travesía por sensaciones de rock oscuras y malignas, muy a lo Black Sabbath o Alice Cooper. La agrupación Crumb, originaria de Brooklyn, llega con la melosa voz de su también guitarrista Lila Ramani, junto con las también estadunidenses The Darts, que añaden un toque tenebroso a sus notas de rock. México será representado por Tajak, trío con creaciones profundas e introspectivas.