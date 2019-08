No veo cómo se puede discutir de otra cosa que no sea cárcel , declaró el fiscal Daniel Suneson en su alegato final ante el tribunal de la capital sueca. La agresión debería ser castigada con una pena de prisión hasta de seis meses , añadió el fiscal.

Propone servicios comunitarios

Si los jueces lo declaran culpable de violencia, el músico se enfrenta a una pena de hasta dos años de prisión y a pagar una multa. Dos miembros de su entorno comparecen junto a él.

Pero en caso de ser condenado, A$AP Rocky propuso ayer realizar servicios comunitarios: Saben dónde vivo, tienen mis datos personales y los de mi abogado. He trabajado para obras de caridad; no me molestaría hacer algo así el fin de semana , declaró ante el tribunal.

Más de 64 mil personas firmaron una petición en línea para pedir la liberación del rapero. En redes sociales, una campaña llama a los fans del artista a boicotear marcas suecas como Ikea.

Incluso provocó tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Suecia. El presidente Donald Trump, que acusó a finales de julio a Suecia de menospreciar a los negros estadunidenses, envió a su emisario especial encargado de los asuntos relacionados con rehenes, Robert O’Brien.