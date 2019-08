Con su padre como productor y principal colaborador en la con-fección de la historia, el más joven de los Meirelles tras la cámara no sólo dirige, sino también coescribe una historia que, sin ambiciones de sacudir a un país recientemente convertido a la extrema derecha y el conservadurismo, seguro dará mucho de qué hablar por otros temas no menos ríspidos.

“Lo particular es que, a partir de esto, elegimos el más cercano a lo que funcionaría en Brasil. Tenía que ser interesante para que en ese marco se desarrollara nuestra historia. El escenario de Pico de neblina es más cercano a lo que pasa en Estados Unidos. Aquí el protagonista debe ir de la ilegalidad a la legalidad, aunque no es alguien que no disfrutara ese estilo de vida. El paso de un lado al otro de la ley no será tan sencillo como imaginaba. Del lado empresarial tampoco hay ética ni moral, y quizás hasta se trata de un mundo más perverso.”

–Brasil se ha agitado políticamente de manera considerable y radical en años recientes, pasó de un modelo de gobierno al otro extremo en poco tiempo. ¿La serie comenta esa realidad? ¿El pasado real inmediato de Brasil hace contrapunto a la ficción que planteas?

–Es curioso, porque cuando empezamos el desarrollo de la serie, en 2014, no imaginábamos hacia dónde iría el curso de Brasil. Incluso pensábamos que la mariguana iba a ser legalizada antes de que saliera la serie, y ocurrió lo opuesto. Al menos me parece que Brasil está cada día más lejos de la legalización. El modelo que pensamos en la serie sería imposible ahora mismo. Por esa razón no podemos copiar el modelo actual, que es mucho más conservador, aunque eso no significa que ignoremos a esa gente, porque en Brasil siempre ha habido un sector así. Pero esto fue lo que definitivamente nos hizo ver la historia desde la ficción absoluta, a la distancia del Brasil contemporáneo.

Alianza con HBO, clave

–HBO siempre ha sido una marca que se jacta de hacer visibles temas controversiales y transgresores. ¿De qué manera fue clave la alianza con ellos para dar vida a un proyecto con estas ambiciones?

–Todos los productores de HBO con quienes hemos trabajado no han hecho más que empujarnos a buscar más. Nos incitan a ser mejores. Sus preguntas y recomendaciones siempre nos hacen pensar de forma más grande y, principalmente, buscar rebasar los límites. Ellos son especialistas en llevar al público historias diferentes, así que sus sugerencias siempre son bienvenidas porque apuntan a ese crecimiento y ambición. Su manera de hacer las cosas sin duda nos ha ayudado a mejorar.

–Del gobierno brasileño, ¿tuvieron apoyo para filmar allá?

–Eso fue particular. Nunca nos había pasado pero, para Pico de neblina, muchas de las locaciones, actores, música y hasta imágenes de archivo que queríamos usar fueron negadas. El tema de la serie hizo que tuviéramos que dejar de lado muchos elementos que teníamos preconcebidos. Me imagino que tuvo que ver la ola conservadora que ahora rige. Siempre había un pretexto para decirnos que no podíamos filmar en ciertos lugares, o para que nos prohibieran el uso de tal o cual canción. Quizás ahí fue donde el momento político actual de Brasil se hizo más presente.

