▲ Adrián Rubalcava no respetó los usos y costumbres para tratar el problema de abasto del agua, dijeron los colonos. Foto Roberto García Ortiz

Los habitantes de San Lorenzo Acopilco expusieron que la comunidad cuenta con sus propias fuentes de abastecimiento y no necesitan del Cutzamala, que cada vez distribuye menos agua a la ciudad.

Ante los problemas que se han generado por la obra hidráulica, el pasado 17 de julio los comuneros tuvieron una reunión con autoridades del gobierno capitalino en la que se acordó y quedó establecido en una minuta varios puntos entre los cuales estaba que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) no tenía licitación alguna para llevar acabo la obra y ésta no se realizaría si no hay aceptación de la comunidad .

Además, el Sacmex indicó que no inyectará o enviará agua a San Lorenzo Acopilco hasta que no se tengan estudios con base en las aguas con las que cuenta el poblado y se tenga aceptación de la asamblea legal de comuneros y ciudadanos .

En otro punto de la minuta se detalló que el gobierno solicitaría a la alcaldía aclarar el proyecto hidráulico de Acopilco-Cutzamala para el conocimiento de vecinos, situación que los comuneros aseguraron no ocurrió y el alcalde Rubalcava se aprovechó para manipular a sus comités vecinales y con un grupo de 200 comuneros de los más de 2 mil 300 que hay, intentó empezar la obra.

Tras la agresión contra los habitantes de la comunidad se presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos local para evitar los abusos cometidos contra los representantes por parte del alcalde de Cuajimalpa.