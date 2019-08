Elba Mónica Bravo

Sábado 3 de agosto de 2019, p. 24

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México mantiene dos líneas de investigación para encontrar a los responsables de la muerte de Daniela Ramírez Ortiz, una de ellas apunta al conductor del taxi que la joven abordó la noche del 18 de mayo pasado al salir de su trabajo, una pizzería ubicada en Xochimilco, cuando se dirigía a una reunión con sus amigos en Tlalpan.

Los estudios forenses no permitirán conocer cómo murió Daniela, quien en la última conversación por WhatsApp con uno de sus amigos pidió auxilio porque el taxista la quería secuestrar.

Los restos hallados en Parres, una zona boscosa en Tlalpan, sólo son huesos, no existe tejido blando y tampoco se podrá precisar si fue víctima de abuso sexual.

La coordinadora general de Servicios Periciales de la PGJ, María Seberina Ortega, confirmó que los restos hallados el 9 de julio corresponden a la joven y aunque el cráneo presenta una fractura, tampoco se puede determinar si fue por una caída o un golpe.