ilosofía descriptiva, sicología aplicada, recuento de artículos de tono ensayístico, parientes del poema en prosa y, más, de la prosa poética, como quien no quiere la cosa asperjada colección de aforismos, escritura que –me parece– se presenta como un entre paréntesis en la (propia y ajena) escritura, El habitante, voz y palabra de Carmen Villoro (no: de la habitación, del habitar del ser que, suavemente proteico, suele habitar la percepción de la poeta, la cual no sólo tiene el dulce hábito de habitar sus habitaciones, sino de dejarse plenamente por ellas ser habitada), sintaxis y armonía (de imágenes, atmosférica, mental) aligerada, es llana, cálida y frescamente, un libro que no estorba, un decir necesario que no abisma: da, hace lugar, hace campo al lector –un campito a la vez que compañía–, al habitante del lector –no otra cosa al final que habitante del libro.

Abrir la percepción, dejarla ser, es la recomendación (no dicha): –Abre la percepción y atiende –aconseja. Atiende y, como consecuencia, siempre feliz, no por arte de magia, percibirás cómo eres atendido. Haz por ver lo que ves y verás. Algo de hada ahijada habla desde el espíritu de El habitante, se deja ser, abrir, en el espíritu del que leyendo se percibe percibido, amistosamente percibido, recibido en la percepción que lo invita a pasar a su propia percepción, a habitar lo que habita: