El gobernador de Tabasco, Adán López Hernández, acompañado del secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, afirmó que las reformas al Código Penal del estado no restringen el derecho a la libre manifestación.

En entrevista radiofónica, el mandatario tabasqueño precisó que no se trata de una ley, sino de reformas a ciertos artículos del Código Penal y que los bloqueos no están tipificados como delito.

López Hernández puntualizó que las reformas, principalmente al artículo 380 bis del Código Penal, no fueron pensadas para impedir la libre manifestación de ideas, sino para aplicar penas más severas a la extorsión, delito que, dijo, va en aumento en el estado.

El artículo 308 bis prevé sanciones a quien extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución del trabajo de obra pública o privada en las vías de comunicación .

López Hernández reiteró que una cosa es protesta social y otra extorsión , y si algún grupo se opone a un proyecto, pero no extorsiona, no chantajea ni cobra cuotas, no se prefigura el delito de extorsión .

Refirió que quienes afirman que la modificación busca impedir bloqueos contra las obras de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, ni siquiera han leído lo aprobado.

Resaltó que 94 por ciento de los tabasqueños están a favor de la refinería y que habría que ser suicida para despreciar una inversión mayor a 8 mil millones de dólares en tres años y la creación de 30 mil empleos durante su construcción.

Las extorsiones eran un régimen de impunidad que no puede seguir en Tabasco si queremos desarrollo económico, inversión privada y pública , expuso en conferencia de prensa la tarde del lunes.

Acompañado del secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, y el coordinador general de asuntos jurídicos, Guillermo del Rivero León, López Hernández mencionó que un empresario, a quien no identificó, lo felicitó por la iniciativa y le habría dicho: Hasta que alguien va a hacer algo. El chantaje me costaba 2 por ciento de la facturación y cuando nos opusimos nos quemaron varias unidades y equipo con valor de varios miles de dólares .

El morenista reiteró su plena disposición para garantizar los derechos humanos y las libertades de expresión, de asociación y participación.

Lamento que haya grupos de interés que se han nutrido del chantaje y de la extorsión y ahora intenten distorsionar la iniciativa de ley que presentamos.

