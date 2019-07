Por primera vez, a partir del 11 de agosto, los telegramas de las mesas de votación no serán enviados en papel, sino que se escanearán y transmitirán al correo por Internet para el conteo provisional. Es allí donde los expertos denuncian que todo se puede cambiar, y una vez anunciados los primeros números, será muy difícil volver atrás y proceder al conteo directo.

El gobierno de la alianza Cambiemos tendrá el control absoluto y no ha cumplido con entregar 30 días antes una contraseña, para entrar al software.

Buenos Aires. La Cámara Nacional Electoral convocó a todos los partidos y frentes que participarán en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias que se realizarán el 11 de agosto, ante las denuncias opositoras de que se prepararía un fraude mediante el software de la empresa Smartmatic, que no sólo no funciona como corresponde, sino que pueden alterar los resultados y provocar que sean fácilmente hackeados.

Esa es una de las principales dudas que plantean los partidos, ya que el sistema hace una conversión de los datos, lo que impide la fiscalización de los involucrados en el comicio, y el camino entre la mesa de votación y el Correo, ahora tendrá un paso electrónico que impide el control físico de todas las partes, advirtieron expertos locales.

Las tres pruebas realizadas con este sistema han fracasado; además, el gobierno de Macri contrató a Smartmatic por decreto presidencial, violando las leyes, advirtieron expertos que afirman que los telegramas de las planillas del conteo de votos salen en un formato que la empresa transformará, explicó el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau.

En tanto, varios portales advierten sobre la injerencia pública de la ex titular del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde y de su remplazante, David Lipton, para ayudar a ganar las elecciones a Macri, respondiendo al compromiso asumido por el presidente Donald Trump con su homólogo argentino. También citan al ex secretario de Estado Henry Kissinger, quien advierte que Macri no se puede ir porque es el mejor socio de Estados Unidos, pues está cumpliendo todas las órdenes del FMI, como profundizar el ajuste, aplicar las reformas laboral y previsional, y sobre todo en su alineamiento absoluto a la política exterior que aplica la administración estadunidense.