Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 29 de julio de 2019, p. 32

El ecosistema de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, es el único sitio del planeta que en sus pozas ha albergado la diversidad biológica que existía hace miles de años y es el sitio más diverso: en metro y medio de agua hay más riqueza biológica que la de un país como China. Cada sitio es único y se encuentran especies diferentes. Hay bacterias que sobrevivieron a las cinco grandes extinciones, pero no superaron los pasados 50 años , advierte Valeria Souza, investigadora de la UNAM.

El área está a punto de colapsar por la extracción de agua para cultivos de alfalfa y las empresas lecheras. La solución es simple: la Conagua debe cerrar los canales y abrir pozos para abastecer a la agricultura fuera del área de protección de flora y fauna. Había 300 pozas. Del agua que se tenía reportada el siglo pasado en el sitio, sólo prevalece 10 por ciento, señala la especialista en evolución molecular y evolutiva de microorganismos.

El panorama es desolador, parece cementerio de tortugas. En el área de protección de flora y fauna hay tres especies endémicas (tortugas de caparazón blando, bisagra y mancha roja). Imágenes del pasado 18 de julio dan cuenta de que la poza Los Güeros del sistema El Churince está seca. Esto ha documentado el fotógrafo David Jaramillo.

Explica en entrevista que desde el invierno de 2013 comenzó la documentación del libro Parpadeo cósmico, cartas de amor sobre el valle de Cuatro Ciénegas, y produjo el documental con el mismo nombre del área protegida. Realizó una misma toma con diferencia de cuatro años. En el invierno de 2017 la laguna tenía 75 por ciento de desecación. El pasado 18 de julio la poza estaba seca.

Murió la laguna Churince