Periódico La Jornada

Lunes 29 de julio de 2019, p. a10

El Festival Internacional de Cine Guanajuato concluyó su edición 22. Durante la clausura, la directora del certamen, Sara Hoch, agradeció el apoyo del gobierno del estado e hizo un llamado al federal para apoyar la cultura y el arte.

También agradeció la confianza del país invitado de honor, Filipinas, con el cual compartió el festejo por 100 años de su cine, con directores, actores y productores asiáticos.

Subrayó el esfuerzo del gobierno del estado para esta edición, ya que muchos festivales en el país no se llevaron a cabo. De seis mil registrados, sólo a 800 se les permitió aplicar para realizar su certamen .

Se dieron a conocer los ganadores de la selección oficial, constituida por películas nacionales e internacionales.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato rindió homenaje al actor y director de cine Terry Gilliam, precedido por un video que a manera de mosaico repasó su trayectoria. Se proyectaron momentos de su carrera, como los inicios con Monty Python, pasando por películas como Doce Monos o Miedo y asco en Las Vegas, hasta su más reciente largometraje El hombre que mató a Don Quijote (2018), el cual presentó en el encuentro.