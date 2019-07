Afp

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2019, p. 25

Belfast. El ministro irlandés de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, acusó ayer al nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, de llevar intencionadamente al Reino Unido a un enfrentamiento con la Unión Europea (UE).

“Parece haber tomado la decisión deliberada de llevar a Reino Unido a un enfrentamiento con la UE e Irlanda en las negociaciones del Brexit”, dijo Simon Coveney, según la televisión estatal RTE.

Durante su primer discurso ante los diputados británicos el jueves, Johnson pidió a la UE un nuevo acuerdo, diferente al alcanzado entre la ex primer ministra Theresa May y la UE, rechazado tres veces por los diputados, cosa que el bloque no aceptó.

Johnson reclamó en particular la abolición de la salvaguarda irlandesa, una solicitud considerada inaceptable por el negociador de la UE, Michel Barnier.

La salvaguarda es una disposición clave del acuerdo de retiro, destinada a evitar la reimposición de controles en la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y su vecina la República de Irlanda tras el Brexit.