El guionista reflexiona sobre una posible equivalencia entre la guerra fría y la actualidad. ¿Qué equivale al conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia en 2019? La raza y la policía , se preguntó y respondió el guionista.

No hay forma de acabar con el supremacismo blanco, no va a terminar así como así. No hay respuestas fáciles y soluciones grandiosas , sentenció Lindelof en tono lúgubre y oscuro. Watchmen será heredera del tono del cómic original, aunque ampliará la historia, no basándose literalmente en la obra de Moore, sino explorando el universo y la mitología del cómic.

De esta manera, Robert Redford volverá a trabajar a pesar de anunciar su retiro del mundo de la interpretación en 2018. El actor ya encarnó a Alexander Pierce, villano de Capitán América: soldado de invierno, por lo que ya ha trabajado en el mundo de los superhéroes.