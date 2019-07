Aseveró que el problema no es el nivel de juego que se muestra en las canchas. Con todo respeto para la MLS, que está creciendo mucho, pero no es mejor espectáculo que la liga mexicana, creo que va más allá por otros intereses .

No sé qué se necesitaría hacer (para que la Liga Mx tenga presencia en Europa), yo no me dedico a eso, pero sí sé que la MLS sale en Holanda, España y otros países, entonces no sé que pasa. Las personas encargadas de vender los derechos de la Liga deben diseñar alguna estrategia para que sea más conocida y el futbolista mexicano pueda salir un poco más, eso ayudaría a crecer muchísimo , dijo.

Me encantaría estar en Juegos Olímpicos, no quiero meter presión al entrenador, simplemente siempre he estado disponible para donde se me necesite y si se me necesita ahí, voy a estar dispuesto. Creo que es el único torneo a nivel selección que me falta y estaré dispuesto , dijo.

Al ser cuestionado sobre Diego Lainez, quien recientemente fichó con el Betis, Guardado pidió paciencia para que el joven volante demuestre su talento. Somos muy acelerados, todo jugador lleva su ritmo, y yo lo veo muy bien .

Diego Lainez también se mostró tranquilo por el trabajo que ha realizado en el corto tiempo que lleva con el plantel albiverde al afirmar que nunca hubo incertidumbre sobre su continuidad en el plantel, ya que tiene el respaldo del entrenador.

No hubo incertidumbre, era más de México, donde se hablaba que si salía. Yo veía otra cosa: la afición, el técnico, todos están contentos y es proyecto a largo plazo , apuntó.

Reconoció que también le gustaría ser parte del plantel que dispute los Juegos Olímpicos de Tokio porque sería un orgullo .

Joan Francesc Ferrer Rubí, timonel del plantel bético, reconoció el talento de Lainez al afirmar que tiene buenas cualidades técnicas , pero debe mantener la humildad y no bajar el ritmo para alcanzar un nivel destacado.

Emocionado por enfrentar a un plantel europeo, José Luis Sánchez Solá Chelis, técnico del Puebla, destacó que el encuentro será importante para su plantel, porque no es un partido molero .