Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2019, p. a15

El emblemático portero Oscar Conejo Pérez confirmó que el partido de hoy entre Cruz Azul y Toluca, en el que La Máquina le rendirá un homenaje, será el último de su carrera como futbolista profesional, la cual duró 25 años.

Se llega el fin de una etapa como jugador activo, éste será el último partido en el que participaré, quiero agradecer a cada una de las instituciones que me dieron la oportunidad de jugar al futbol, que es mi vida, mi pasión, lo que me encanta hacer, de todos recibí muestras de apoyo, confianza, no hay palabras para agradecer todo eso, donde me paré me trataron de maravilla , declaró el arquero de 46 años ayer en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de La Noria.

Previo a su partido de despedida, el cual se efectuará hoy en la cancha del estadio Azteca, el Conejo, quien es el único futbolista en activo de aquél equipo que ganó el último título de Cruz Azul en el balompié mexicano, en el torneo Invierno 1997, reconoció que le hubiera gustado integrarse a La Máquina durante todo el Apertura 2019; sin embargo, aclaró que nunca le ofrecieron esa posibilidad.

“Lo único que se platicó fue de este homenaje, por el cual estoy muy agradecido, muy contento, feliz de estar acá, de volver a Cruz Azul, el equipo que me dio la oportunidad de aparecer en Primera División, que me dio la confianza de poder portar esta gran playera.

Sí me hubiera gustado (jugar un torneo con el cuadro celeste), ¿por qué no?, si se hubiera dado el caso, claro que sí, pero los tiempos no lo permitieron, las circunstancias se dieron así y yo estoy muy feliz por ello , expresó el guardameta, quien debutó con La Máquina el 21 de agosto de 1993.

Por otro lado, indicó que la presión que se vive día a día en el conjunto cementero, por la falta de títulos de Liga y la jerarquía que tiene como institución, lo ayudó a forjar su carácter como portero y jugador profesional, lo cual le permitió participar en varias ocasiones con la selección nacional.