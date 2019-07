Payaso, soy un triste payaso, / que en medio de la noche / me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. / No puedo soportar mi careta, / ante el mundo estoy riendo / y dentro de mi pecho / mi corazón sufriendo. Canción: Payaso. Autor: Fernando Z. Maldonado. Intérprete: Javier Solís.

“U

n payaso pasa necesariamente por el sendero abismal del dramatismo. Cuando hace reír cumple con un reto extraordinario, pero si fracasa, el drama es enorme. Quien llora como payaso es que sufre como pocos; hecho para gozar y divertir, topa con el llanto como una embarcación contra el arrecife. Es catastrófico.

La definición de la disciplina es italiana: el pagliacci, que también intitula un clásico de la ópera que han hecho los grandes tenores del mundo. Aunque hay quien piensa que es un ejercicio sin seriedad, hay pocas cosas en el espectáculo tan comprometidas como ser payaso en escena, no importa si es en presentación de una gran compañía o en un acto de barrio.

Queriendo ponerse profundos, encontramos que los niños que dibujan payasos, actúan como ellos o trabajan con ellos como personajes en tareas o recreación, revelan pensamientos profundos o distracciones importantes de su rutina común. El payaso es el otro ser.

El bufón de la Corte

En sus primeros antecedentes, el bufón de Corte era un payaso, más de careta maquillada, rutinas chuscas y chistes, que de líricas de juglar y danzas de cascabel. Los hubo en las variadas monarquías y épocas alrededor del mundo. Se registran al servicio de los principales líderes del mundo antiguo, pero su forma con cierta reglamentación con maquillaje de fondo blanco y con vestuario fastuoso o andrajoso, pero exagerado siempre, se modela con ubicación en España en la denominación de Oliver, el clown prototipo del que derivarán versiones que tienen caracterización escénica específica.

Hay payasos artísticos y astutos (el payaso original, el de cara blanca, líder de la situación), malandros que afectan la rutina del líder (augusto), torpes e impertinentes en mayor grado (el contraugusto), o bobos magistrales que pueden parar un circo de cabeza (tony), y las derivaciones y nuevas formas contemplan excéntricos, vagabundos, mimos (y nadie como Marcel Marceau) y el monsieur loyal (presentador de los payasos) . La nariz roja no siempre está presente y hasta para ella existen categorías y estilos de uso, desde las que van maquiladas a las que se colocan en ligas y pueden quitarse como parte del acto como quien se despoja de un antifaz.

Somos los payasos

Que los payasos den miedo tiene hasta definición: coulrofobia. Hay quien no va al circo o a cualquier espectáculo con tal de no confrontar la experiencia de verlos. Lo mismo cierran los ojos en el parque mientras el artista maquillado ofrece un arte de globoflexia. Así de fuerte puede ser su impacto.

Pero así como espantan conmueven y provocan imágenes en el cine, la fuerza de verlos con pena es muy poderosa en cualquier campo (en la plástica hay toda una línea de creación artística conocida como Síndrome del payaso triste). Siempre será doloroso ver a un payaso con lágrimas, quizá porque va contra su condición de divertir y provocar risas. Cuando el payaso sufre, entonces todo se cae. Desde los que hacían payasadas para los reyes, a los personajes circenses, el payaso representa el momento de distensión, de alegría, cuando todos imploraban que el alambrista no termine en el suelo o la silla del acróbata no resbale en el trapecio. Cuando eso se modifica la reacción puede ser visceral. Sea porque no llega la risa o, dramáticamente, llega la tristeza, como en He Who Gets Slapped (Victor Sjöström, 1924), con el entrañable maquillaje de payaso triste que interpreta el inmenso Lon Chaney como Paul Beaumont . El mismo Chaney sería el payaso Tito en Laugh, Clown, Laugh (1928), donde se expone perfectamente la dualidad entre el actor maquillado que ríe para todos y el drama del hombre bajo el personaje a quien vence la tristeza. En esa línea ocurren los dramas de familia en interiores de circo en La hija del payaso (Joselito Rodríguez, 1954), con Evita Muñoz Chachita cumpliendo un papel verdadero en la vida del circo: los hijos crecen entre giras, funciones y la preparación de nuevos números.

Sorprende igual el susto, como pasa con los personajes diseñados para el espanto, como el gran éxito que ha tenido Pennywise en la novela (y después el cine) de la novela It, de Stephen King, ya con dos versiones fílmicas. Tampoco nadie puede olvidar el muñeco payaso que inauguraba todos los males en Poltergeist (Tobe Hooper, 1982), precursor de cualquier cantidad de escenas y personajes de payasos (bandas criminales, demonios, zombies…) que siguen aterrorizando a los espectadores en el mundo.

El Joker es otra clase de clown, típico artista del engaño, con la malicia y perversidad para desestabilizar todo. Hay payasos demoniacos, como el siniestro Violator, legítimo emisario de las fuerzas oscuras del infierno en la serie del cómic Spawn, del canadiense Todd McFarlane. Su desagradable apariencia (como payaso, cuando no se transforma en un monstruo infernal) y malos hábitos, remiten al oscuro asesino de la vida real estadunidense John Mayne Gacy, quien actuaba como el respetable, cariñoso y querido Payaso Pogo. Se le adjudicaron 33 crímenes. Personajes como él propiciaron la defensa de las organizaciones de clown en el mundo pugnando para que dejaran de crearse payasos criminales en el cine, lo que se alentó de mala manera por grupos de delincuentes disfrazados que cometían ilícitos compartidos en redes sociales.