unque no muy conocida a escala masiva en México, pero de gran prestigio en el circuito de festivales alternos y en foros de la Ciudad de México y Guadalajara sobre todo, la banda tapatía Lorelle Meets the Obsolete se ha ido forjando desde su aparición en 2010, como una de las mejores propuestas nacionales de la década que casi termina. En realidad un dueto (al menos sus cabezas creativas, no así en vivo, cuyos integrantes varían), integrado por Lorena Quintanilla (Lorelle) en letras y guitarras, y Alberto González (the Obsolete) en más guitarras, bajos, sintetizadores y producción, a inicios de 2019 editaron su quinto disco, De Facto, uno de sus mejores logros.

A sabiendas de que es difícil moverse en la industria mexicana, llena de prejuicios cuando la obra musical no es convencional sino compleja, no apta para oídos elementales, después de trasladarse de su ciudad natal a la capital del país una temporada, se retiraron a Ensenada, Baja California, para tener más quietud para componer, instalar su propio estudio, y poder hacer giras por Estados Unidos más holgadamente. Este inteligente movimiento (usualmente exitoso, como le ha pasado a Le Butcherettes, proyecto de la también tapatía Teri Gender Bender, a quien le va mucho mejor residiendo y tocando en aquel país) les ha permitido alcanzar mayor proyección en el circuito musical anglosajón, de ahí que hayan vivido momentos estelares como haber participado en el glorioso festival Austin Psych, gozar de un show sold-out en Londres en 2014 (del cual editaron un álbum en vivo), o haber grabado bajo la producción y masterización del gran gurú del noise, Peter Kember, conocido como Sonic Boom, ex miembro de la banda de culto Spacemen 3, para el disco Chambers, del mismo año. Sus álbumes han sido editados por el sello británico Sonic Cathedral.

Volviendo a De Facto, se trata de una gema grabada en directo con músicos invitados. Aunque el shoegaze y el ruido han descrito su obra, y aquí este perfil prosigue, ahora se oye mucho más aterrizada su personalidad sonora, con un talante más expandido.

Con destellos de sicodelia y bases rítmicas como de fines de los años 60, capas de reverberación van cubriendo los muros auditivos como en un hojaldre sónico en espiral, que igual incitan a la tensión y la claustrofobia, que a la quietud y la contemplación. A ratos medio post-rock soñador, a ratos noise estruendoso, ahora con letras fantasmales en español (sólo cantaban en inglés), su sonido cósmico rodea al escucha y lo lleva de la introspección aural al viaje vertiginoso. Sintetizadores enfermos, feedbacks sin fin, de guitarras oscilantes. Toda una exploración emocional, atascada de decibeles, donde cada tema es un discurso claro y preciso, donde el caos ha alcanzado a ser domado.