7º Congreso Nacional de Rumbo Proletario

l 20 y 21 de julio se llevará a cabo el séptimo Congreso Nacional de Rumbo Proletario con el propósito principal de discutir y aprobar la línea política y la táctica para el periodo que se abrió con el triunfo popular civil pacífico del primero de julio de 2018. Nuestro objetivo fundamental radica en aclarar al pueblo mexicano que debe convertirse en protagonista de su destino, y debe organizarse y luchar por sus intereses como clase social trabajadora y creadora de riqueza social para no quedar otra vez en la cola de sus adversarios, como ha sucedido en las anteriores transformaciones revolucionarias: 1810, 1862 y 1910, en las que pusieron el sacrificio y ganaron esas luchas, pero continuaron siendo explotados y oprimidos por los nuevos dominadores. Ese ciclo debe terminar, los que siempre han sido perdedores hoy deben avanzar a niveles de conciencia que les aseguren triunfos sólidos. Es de impostergable justicia que con la lucha nuestro pueblo supere la extrema pobreza y la excesiva desigualdad y pueda alcanzar una vida digna auténticamente humana, pues a fin de cuentas su trabajo asalariado ha creado toda la riqueza social, la misma que se le ha negado siempre.

Voceros del Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario: Guillermo Justiniani, Eugenio Hernández, Gabriela Arteaga y Jorge Ernesto Hernández

Maltrato en el SAT

Hace más de un año me jubilé en el Instituto Politécnico Nacional, institución que religiosamente me extendió el finiquito. De la cantidad permitida por la ley, se me descontó cerca de 32 por ciento, como retención por impuestos. Todo finiquito es libre de impuestos. Realicé mi petición de devolución al SAT, conforme a derecho y según su reglamentación. El 9 de este mes, la institución depositó en mi cuenta apenas 7 por ciento de la cantidad solicitada. Acudí a sus oficinas centrales por información sobre el proceso de devolución, y ¡oh sorpresa!, su personal altanero y prepotente me expresó que hasta el 29 de este mes se podrá tener información online o en sus sucursales. Me dolió que no hayan cambiado las cosas en la 4T. Espero una respuesta informativa del SAT. Me urge mi dinero para seguir con un tratamiento clínico y poder caminar.

Rubén Mares Gallardo

¿Continuará la farsa de los consejos escolares?

En el anteproyecto de la Ley General de Educación aparecen de nueva cuenta los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS). Y pregunto: ¿que no basta con la mesa directiva de la asociación de padres de familia?

Los CEPS en el sexenio de Peña fueron una simulación y una actividad administrativa engorrosa, inútil, absurda, mentirosa: tres veces al año habría que entregar, entre otras cosas y bajo amenazas de la parte oficial, actas físicas y electrónicas de las tres sesiones, fotografías de las convocatorias publicadas (con gente leyéndolas), de las reuniones con los más de 20 consejeros y de que estamos pegados a la plataforma subiendo la información, planes de trabajo firmados por todos los consejeros con tinta azul al calce y al margen de todas las hojas, todo en cuatro tantos, etcétera, pura farsa ysimulación.

¿Se va a repetir lo mismo para el sexenio de la 4T? ¿No que iba a haber cambios?

Bernardino González Rodríguez

En defensa de acuerdos del Consejo de Morena

Son muchos los que operan para que fracase la administración que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros, la banca internacional, indignada porque no se contrata nueva deuda; la industria petrolera internacional, que pretende acabar con Pemex y ven como una amenaza a sus intereses la construcción de una refinería; los grandes capitales que participan en el huachicoleo, los jueces que han servido de resguardo a delincuentes de cuello blanco y todos aquellos que no quieren que se destinen recursos a los programas sociales.