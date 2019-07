Susana González G.

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2019, p. 23

No hay riesgo de que se afecte o reduzca la producción agroalimentaria del país por el retraso o la falta de apoyos gubernamentales para los productores, ya que no viven de ellos, tienen sus tierras, no van a detener la producción y seguirán trabajando , aseveró Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Aunque el gobierno federal lleva más de siete meses en funciones y se ha retrasado la dispersión de recursos de varios programas para el campo, sostuvo que la producción y exportación de varios cultivos sigue creciendo e incluso se prevé que este año se alcance una cosecha récord de maíz.

Sin embargo, el especialista lamentó que las protestas y bloqueos de productores de granos básicos, frutas y hortalizas que estallaron este miércoles en varias carreteras del país, evidencien que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador olvida la diversidad del sector agropecuario y sólo privilegie la entrega de apoyos directos a los campesinos o pequeños productores.