Abril del Río

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2019, p. a12

Para Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), la frase de no hay cuarta transformación sin deporte de Ana Gabriela Guevara se quedó corta en su intervención en el abanderamiento de la delegación que representará al país en los Juegos Panamericanos, el lunes pasado en Palacio Nacional ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En consideración del dirigente olímpico, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte debió agregar que no hay transformación en el deporte sin recursos. Yo creo que eso se le quedó en el tintero a Ana Gabriela. Hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer , dijo en entrevista Padilla, quien sin embargo aseguró que el compromiso de los Panamericanos está económicamente cubierto.

Vamos en todos los deportes, 38 de 39; el único que no está clasificando es el beisbol. Pareciera una ironía por todo el apoyo , dijo, en referencia al mandato presidencial de desarrollar su deporte favorito con una partida especial de 300 millones de pesos. Eso desafortunadamente no fue un apoyo a tiempo y no se pudo hacer nada , comentó.