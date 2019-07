Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2019

Todo se fue en un golpe para Eduardo Rocky Valdez. En su segunda pelea en Estados Unidos y cuando se encaminaba sin contratiempos hacia un campeonato del mundo, su carrera frenó con violencia. El sábado fue noqueado en el primer episodio por el venezolano Roger Gutiérrez en Carson, California, y con eso se fue la trayectoria invicta y la esperanza de que pronto tendría la oportunidad por un título.

Es una derrota que frenará mi carrera , reconoce Rocky, “porque era mi segunda pelea en Estados Unidos y por la manera que terminó. Eso me bajará en la ranking (ocupaba el segundo puesto en las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo). Además perdí el invicto y eso afecta, no lo puedo negar”.

A finales de 2018, incluso el CMB había ordenado una pelea eliminatoria entre Rocky y Francisco Bandido Vargas para definir al retador del campeón en peso superpluma, Miguel Berchelt.

Todo eso tendrá que esperar. También los planes de la promotora Golden Boy, que lo apoya en Estados Unidos.