C

arlos Manuel Urzúa Macías no se quedó con las ganas de precisar, con nombres, apellidos y señalamientos directos, las razones de su salida de la obviamente estratégica Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Concedió una muy reveladora entrevista a Hernán Gómez Bruera (recién salido de la experiencia difícil, pero aleccionadora, de su fallido programa La maroma estelar, en Canal Once), que fue publicada en la edición en curso de la revista Proceso y, con ella, surtió de metralla política y económica más escandalosa a los adversarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Lo que muchos opositores han batallado en posicionar como argumento político, ha sido avalado ahora por el economista que ha vuelto a la vida académica en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública (EGAP) del Tec de Monterrey, en su nueva sede en Mixcoac, en la Ciudad de México.

El destinatario principal de los dardos del doctor en economía Urzúa fue el polémico empresario Alfonso Romo (aunque también le tocó una preocupante dosis al históricamente impresentable Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad). Respecto a Romo, el ex secretario Urzúa documentó lo que en la práctica fueron las propias advertencias que el ahora jefe de la oficina presidencial había hecho sobre sí mismo, muy en concreto durante una entrevista que en mayo de 2018 tuvo en Milenio Televisión con Azucena Uresti: “Mira. Él (AMLO) me ha estado proponiendo como jefe de gabinete; como coordinador del gabinete; como todo. Yo, la verdad, y lo digo con mucho respeto, yo no voy a ser nada que tenga yo conflicto de interés. Yo le decía el otro día a Andrés Manuel, de broma, ‘Ya no digas que voy a ser jefe de gabinete, porque no voy a ser’. Por qué... ¿Te acuerdas del caso de las toallas-gate? Imagínate tú, yo con los negocios que tengo, mañana mi grupo financiero hace una colocación de papel de Pemex... ¡No! Me van a crucifi... ¡Si Anaya me está crucificando por algo que no dijo Andrés Manuel! Tú imagínate. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso por la reputación que le debo a mis negocios, a mi familia, al mismo país, al mismo gobierno. Sería... habría mucha suspicacia. Entonces, yo prefiero ayudarle de otra forma que no tenga conflicto”.