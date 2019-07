En esa fábula urbana, el autor no sólo relata las historias de Bitna y Salomé, sino también las de los personajes que brotan de la imaginación de la primera que emplea la literatura para sanar a Salomé.

“Siento la vergüenza de no poder actuar; es la maldición de la era moderna. Los intelectuales tienen poca influencia en el mundo; hay países donde se mantiene una semejanza del poder de los intelectuales, por ejemplo, en México, los presidentes de la República siempre han asistido con intelectuales, un comité de sabios. Mi amigo Luis González González (1925-2003), director del Colegio de Michocán, fue integrante de esos comités de sabios.

Para mí, sería imposible hacer una historia sin indignación. Tengo la necesidad de dejar hablar a mi coraje. Soy una persona que puede tener mucho coraje delante de una injusticia de nuestra sociedad moderna y cuando escribo no puedo olvidar eso que me indigna y me sugiere rebelión , comparte Le Clézio.

El autor francés vivió más de 15 años en México; tradujo al francés las profecías de Chilam Balam (Éditions Gallimard), escribió El sueño mexicano o el pensamiento interrumpido (Fondo de Cultura Económica), Diego y Frida (Diana) y La conquista divina en Michoacán (Fondo de Cultura Económica); también defendió a Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa, directora de la casa hogar La Gran Familia de Zamora (Michoacán).