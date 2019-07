▲ Rosalía durante su actuación en el festival, donde también estuvieron Metronomy, The Cat Empire y Lykke Li. Foto Ap

Viernes 12 de julio de 2019, p. 6

Madrid. Calor y paciencia en la peregrinación de la tarde del miércoles para llegar al Mad Cool por las diversas opciones de acceso. Pero sin mayores contratiempos para acceder a esta welcome party que ejerce como calentamiento previo del festival que oficialmente comenzó ayer.

Los ritmos contagiosos de bandas como Metronomy o The Cat Empire fueron las encargadas de recibir a la concurrencia desde media tarde, aunque fue la catalana Rosalía la que ejerció como magnética anfitriona y plato estelar al congregar ante sí a la mayor cantidad de público (muy entregado) de la jornada.

Mucho ha cambiado Rosalía Vila (San Esteban de Sasroviras, Barcelona, 1993) desde que el pasado octubre presentara su segundo álbum, El mal querer (2018), ante 11 mil fans en un concierto gratuito en la Plaza de Colón de Madrid. Aquella fue algo así como la llamada al resto del mundo. Y el resto del mundo atendió.

Así regresaba este miércoles a Madrid, convertida en una realidad internacional a la que el New York Times acaba de culpar del éxito global de la música en español. Y se basa para afirmar eso en el impacto de Con altura, su reguetón con J Balvin y El Guincho, que supera los 500 millones de visualizaciones en YouTube y 166 millones en Spotify.

No le falta razón al diario neoyorkino, en cualquier caso, pues en lo que va de año la barcelonesa se ha presentado ya en directo en Lollapalooza –Argentina y Chile–, México, Estados Unidos –incluyendo el cacareado Coachella–, Marruecos y festivales europeos de la talla de Glastonbury, Werchter, Roskilde, Open’er o Down the Rabbit Hole.

Ambición de conquista

A tenor de este listado, no cabe duda de la ambición internacional de la conquista de Rosalía, quien no se olvida de España y se presentó el miércoles ante cerca de 25 mil personas en esta fiesta de bienvenida hecha a su medida para su lucimiento en el enorme recinto de IFEMA-Valdebebas.

Lo cierto es que Rosalía ha crecido mucho desde aquella llamada al resto del mundo desde el centro de Madrid, pues en este tiempo no ha dejado de lanzar temas de apertura y de variados estilos como el mencionado Con altura y otros también exitosos como Aute cuture, sus colaboraciones con (otra vez) J Balvin en Brillo o James Blake en Barefoot in the park, así como la rumba catalana Millonaria –en este caso cantada fugazmente casi a capela junto al público y, sí, claro, en catalán.