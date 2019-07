Al día siguiente de la cumbre bilateral con el zar Vlady Putin, Trump se reunió con el mandarín Xi, quien alabó el multilateralismo y criticó abruptamente el proteccionismo comercial en la sesión plenaria de apertura del G-20 , asentando que anhelaba la cooperación y no la fricción y la confrontación .

En vísperas de la cumbre, el zar Vlady Putin, en su histórica entrevista al Financial Times (27/06/19), había diagnosticado al liberalismo de obsoleto y expuesto la fragmentación cuando la situación se ha vuelto definitivamente más dramática y explosiva ( https://bit.ly/2L0vAO6 ).

Trump vislumbra en forma correcta que buscar un pleito con Rusia y China es una amenaza existencial a la humanidad que los estadunidenses y el resto del mundo no apoyarían .

Michael Ivanovitch delinea en forma subliminal que, en caso de ser relegido Trump, su prioridad sería edificar un nuevo orden mundial con Rusia y China: curiosamente, los dos países que hoy son catalogados por Washington como competidores estratégicos dedicados a socavar el orden mundial de EU .

Trump busca soluciones pacíficas (sic) y negociadas con Rusia en Siria, Ucrania y Venezuela (sic) , como zanahoria (sic) para que Moscú abra inmensas oportunidades para los negocios de EU . No suena descabellado cuando esa era la intención de Rex Tillerson: ex secretario de Estado con Trump y ex mandamás de ExxonMobil.

Ivanovitch comenta que la delegación de empresarios de EU fue una de las más nutridas en el Foro Económico de San Petersburgo.

Otro punto que alega Michael Ivanovitch es la influencia de Moscú en su asociación con la OPEP para estabilizar los precios del petróleo con el fin de impedir que la Reserva Federal eleve las tasas de interés para evitar presiones inflacionarias impulsadas por la energía .

Coincide con Michael Ivanovitch tesis sobre el ineludible factor ruso con Irán (https://bit.ly/2xycO87), en contraste con la postura de Gran Bretaña, Francia y Alemania quienes colisionan con EU.

Michael Ivanovitch alega que China ya es un desafío muy creíble al orden mundial estadunidense , por lo que Trump prefirió un armisticio (sic) comercial dictado por consideraciones domésticas .

Sustenta que el primer ministro nipón, Shinzo Abe, merece elogios por haber lubricado el exitoso desenlace del G-20 en todas sus reuniones y concluye que la arquitectura de la seguridad mundial deja atrás la opción binaria , por lo que Trump puede haber iniciado un proceso de duradera paz mundial sumada de prosperidad económica .

¿Dónde queda India?

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: id538054965