No es sometimiento al poder que ostenta Saúl Canelo Álvarez, sino pragmatismo. No es dejar que el boxeador mejor pagado en el mundo haga lo que quiera con su carrera, sino una postura con visión. Nombrarlo campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo representa darle flexibilidad de elección a una figura internacional del deporte. De este modo, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explica el origen de esa designación que considera novedosa y favorable para este negocio, pero que para otros resulta confusa y condescendiente.

▲ Con esta nueva categoría, Saúl Canelo Álvarez puede pelear cuando crea conveniente, en la división de peso que elija y con el rival que prefiera. Foto Jam Media

“Canelo representará al CMB como campeón franquicia en todas sus peleas y nosotros lo respaldamos con nuestra plataforma, reglas, código de comportamiento y control antidopaje; sólo se le permite que pueda pelear con quien sea y en cualquier división y cuando sea conveniente”, agrega Sulaimán tras la inauguración de objetos e imágenes históricos del CMB en la galería de Banca Afirme, en Plaza de la República 26, frente al Monumento a la Revolución.

Los rivales que enfrente Canelo serán los que decida con la promotora que lo representa, Golden Boy, pero deberán contar con el aval del CMB, precisó Sulaimán.

(En caso de que el rival no esté a la altura) Sí, podemos no aceptarlo; es una posibilidad, pero no me gusta especular sobre escenarios que no se han presentado , concluyó el titular del CMB.

Mientras tanto, la Federación Internacional de Boxeo (FIB), otro organismo que lo reconoce como campeón en peso medio (el otro es la Asociación Mundial de Boxeo, AMB), emplazó a Canelo para que defienda el cinturón. Según sus reglas, el tapatío debe enfrentar al ucraniano Sergiy Derevyanchenko, y este combate debe quedar definido antes del 23 de julio. De no ser así, ordenaría el combate entre el ucraniano y Gennady Golovkin.

El panorama resulta confuso de este modo, pues Canelo pretendía terminar el 2019 con los cuatro cinturones de la división mediana, pero al ceder el suyo a Jermall Charlo, y ante la presión para pelear con un rival que no estaba en su radar, el propósito parece muy distante.