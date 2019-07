▲ El escocés Jim Reid cantó en El Plaza Condesa. Foto Fernando Aceves

Pero The Jesus and Mary Chain sobre todo es música. Las guitarras sonaban ruidosas y melódicas a la vez. Las piezas Head On, Blues From a Gun, Black and Blues y Far Gone and Out iban elevando el ánimo de un público que ya también bailaba y cantaba. Los músicos, cada vez más animados, aunque sin perder su característico estilo, también demostraban poco a poco más energía.

El clímax

Después el ánimo bajó un poco, algunos fans grababan y fotografiaban el espectáculo, ansiosos de compartirlo. Sin embargo, tras la ya habitual pausa en este tipo de conciertos, The Jesus and Mary Chain volvió para llevar a sus fanáticos al clímax en tan sólo unos segundos.

Las canciones que antaño los hicieron famosos, como Just Like Honey, que fue coreada por la multitud, hicieron que el rock indie de los europeos atiborrara el foro de música, saltos y baile.

Cerca de una hora y media, la banda tocó 20 temas que repasaron todas las épocas de la longeva banda de rock, deleitando así a fanáticos mexicanos de distintas generaciones.