Miércoles 3 de julio de 2019, p. 4

En vísperas del segundo aniversario luctuoso de José Luis Cuevas (1931-2017), que hoy se cumple, Beatriz del Carmen Bazán, viuda del artista, convocó a la prensa a fin de precisar asuntos que aún se cuestionan y anunció que este miércoles se hará entrega simbólica de parte del acervo bibliográfico de Cuevas en comodato al Centro Cultural San Ángel.

Bazán recordó que en marzo pasado Mariana, Ximena y María José Cuevas Riestra, hijas del dibujante, ‘‘hicieron todo un circo por haber encontrado en un puesto callejero publicaciones con el sello de mi esposo, que regalé. Fueron seleccionadas en vida por José Luis, quien me dijo que las desechara porque no le interesaban. No le hice caso y se quedaron archivadas en la casa de Galeana”.

La pintora informó que la biblioteca de Cuevas está ‘‘intacta”. Contiene unos 5 mil libros sobre múltiples temas en varios idiomas y se encuentra repartida en la casa de Galeana, en su actual domicilio, en la casa de Cuernavaca, en el Museo José Luis Cuevas, además de que ‘‘otros tantos volúmenes están en poder de sus hijas”.

Añadió: ‘‘El acervo bibliográfico que me heredó mi esposo no es patrimonio de México, como han divulgado sus hijas y algunos de sus allegados. José Luis tuvo la intención de venderlo; sin embargo, no se dio el caso y me dijo que yo decidiera el destino de la biblioteca: vender, donar o regalar”.

En la rueda de prensa Susana Kanahuati, coordinadora del comité vecinal de San Ángel, anunció la ‘‘recuperación” del Centro Cultural San Ángel que en su nueva etapa albergará parte de la biblioteca de Cuevas. ‘‘Tenemos unos mil 300 libros, muchos autografiados por autores, así como algo de la obra de Cuevas”.