En conferencia de prensa tras la reunión con la jefatura de misión, el titular del COM anunció que a Laura Sánchez, medallista olímpica de Londres 2012 en el trampolín individual se le encomendó (mediar) en los clavados, que es su área. Eso va a tranquilizar el ambiente y a los atletas .

Lo que más nos preocupa es darle estabilidad a los deportistas y que los problemas de pantalón largo no los carguen , dijo Carlos Padilla Becerra, quien pidió a los atletas mesura y continuar con su preparación a los Juegos Panamericanos de Lima que comenzarán el próximo mes.

Sin embargo, la representante de los atletas olímpicos en ese organismo se mostró sorprendida y ni enterada estaba de la designación. Nadie me dijo nada y estuve en esa reunión. Con todo lo que está pasando no creo que sea una buena solución , comentó la clavadista, quien no clasificó a Lima.

Se informó que la inscripción nominal de la delegación fue de 543 atletas en 38 deportes y 336 actos, para la cita del 26 de julio al 11 de agosto.

Somos realistas, tenemos muchas posibilidades de superar la edición anterior. No quiero dar un pronóstico, pero somos optimistas , recalcó Padilla al reconocer que los seleccionados se preparan al máximo con el apoyo de las autoridades y patrocinadores.

En la cita continental de Toronto 2015, la delegación tricolor ganó un total de 95 preseas, con 22 de oro, 30 platas y 43 bronces.

Lo único que está pendiente es el nombre del abanderado que saldrá entre los propuestos por las federaciones de gimnasia, tiro deportivo, triatlón, surfing y badminton.