Asimismo, advirtió que, de ganar la elección interna, la nueva dirigencia no tolerará la repetición de casos de corrupción de priístas y, cuando se demuestre su responsabilidad, serán expulsados. Jamás haremos pactos de impunidad con el gobierno.

Señaló que el PRI debe entender los resultados de 2018 y regresar con la gente e incluso discutir, si surge el tema en la asamblea nacional, de volver a imponer candados en los estatutos para que sólo militantes puedan ser postulados a cargos de elección popular.

Las candidaturas tienen que ser de competencia, para priístas con trayectoria. Si eso quiere el priísmo, se impulsará y se votará , anticipó.

Asimismo, ante las acusaciones que le lanzaron otros aspirantes, dijo que se trata de “los últimos estertores de reptiles agonizantes que no entienden que el PRI y el país ya cambiaron.