Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 25 de junio de 2019, p. 12

Cancún, QR., La presencia del sargazo en las playas del Caribe evidenció posiciones encontradas sobre las dimensiones del fenómeno en el gobierno federal. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de un problema menor que se ha magnificado para cuestionar al nuevo gobierno . Sin embargo, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, sostuvo que es una situación que por primera vez se está enfrentando como un problema de Estado .

Durante la conferencia de prensa en Cancún, López Obrador acusó a los gobiernos anteriores de decretar, de manera irresponsable , emergencias por el sargazo porque lo que buscaban era que se pudie-se contratar sin licitar y hacer negocio con el problema. Ya eso se terminó. Por eso voy a sostener que no hay problema. Llegando al gobierno me presentaron un plan para declarar emergencia. Dije: no. Y desde luego un plan acompañado ya de un presupuesto millonario .

Por eso se hizo el compromiso de atender el problema, pero no hay motivo de preocupación . Ante los cuestionamientos insistentes por los efectos en el turismo que llega al Caribe respondió: no es un asunto delicado, mucho menos grave, tiene solución y estamos trabajando .