Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 25 de junio de 2019, p. a12

Juan Manuel Márquez se retiró del boxeo a los 40 años. Dejar la actividad a la que dedicó toda su juventud no fue una decisión sencilla; entre titubeos, extendió por un tiempo la hora de la despedida. La última vez que peleó fue en 2014, pero hasta 2017 se atrevió a poner fin a una larga carrera sobre el cuadrilátero.

Tomar la decisión fue muy difícil , admite Márquez, hoy con 45 años; al principio no sabía qué hacer, hasta le decía a mis hijos y a mi esposa que me cansaba de no hacer nada. No fue nada fácil, y hasta hoy extraño todo: la adrenalina, estar siempre en preparación, entrenar, pues fue lo que hice toda mi vida .

Cinco años después de su último combate, regresa al boxeo como promotor en una empresa que llevará su apellido, Márquez Promotions, y que conducirá junto a su hijo Aldo. Proyecto que –afirma– no necesitaba emprender desde la perspectiva financiera.