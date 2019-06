José Luis Higuera me dijo: a mí Jorge Vergara me encargó algo, que yo preparara a Amaury, su hijo, para que algún día tomara las riendas definitivas del equipo y yo tenía que ser el malo de la película, el impopular, el hombre que apareciera en las redes sociales como el villano de Chivas y hasta ahora he cumplido con ese papel , relató el periodista.

En entrevista con Fox Sports, Amaury Vergara habló sobre su designación como presidente del Rebaño: “Mi padre me está dando la confianza, creo que le he demostrado con resultados de lo que soy capaz y lo que podemos hacer junto con todo el staff del equipo. Hoy me da esa oportunidad y no la voy a desperdiciar ni desprestigiar, al contrario.

(La sucesión) es algo natural, la ausencia de mi padre, todos sabemos que está en un proceso de salud y se está recuperando, pero el equipo no ha tenido los resultados que debería y es momento de que yo asuma el total liderazgo. Creo que el proceso que está viviendo Chivas es muy importante para lo que va a suceder en los próximos años en el futbol .

Que busque asesoría

El ex delantero rojiblanco Carlos Calderón consideró que el Rebaño quedará en buenas manos con el nombramiento de Amaury como nuevo presidente del equipo.

Es una persona muy bien preparada, que sabe mucho y que tiene muy buenas intenciones con el equipo, desea sacarlo adelante y volver a ponerlo en los primeros lugares , afirmó el integrante del Campeonísimo, quien además destacó que pese a sus conocimientos Amaury debe buscar asesoría por parte de alguien que sí haya jugado futbol .

Tras la salida de Higuera, el ex atacante confió en que se terminen las malas decisiones al interior del plantel, pues dejaron ir a jugadores importantes y trajeron a varios que ni siquiera eran conocidos .

Néstor de la Torre, ex directivo de Chivas, señaló que Amaury comenzó con el pie derecho al destituir a Higuera, quien tomó muchas decisiones con el hígado y aunque logró metas, metió en una crisis financiera al equipo . Agregó que Amaury necesita gente que lo ayude .

Manuel Lapuente expuso: Hemos visto que hijos de varios directivos hacen méritos para tomar puestos, y están en su derecho. En Chivas hacía falta una cabeza al frente, un presidente que esté yendo continuamente a ver qué pasa con el equipo .