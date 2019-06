▲ En un despliegue individual y entre dos defensas, Uriel Antuna consiguió el primer tanto para México al minuto 29 ante 60 mil asistentes al estadio Bank of America en Charlotte. Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de junio de 2019, p. a34

No hubo goleada. No al menos como se esperaba antes del partido. Esta no es la Martinica de 1993, la que recibió 9 goles, siete de ellos marcados por Zague. Y este tricolor tampoco es el de hace más de dos décadas. Batalló, sufrió por momentos, para vencer 3-2 a una selección amateur que sólo cuenta con seis profesionales.

Casi 60 mil asistentes acudieron estadio Bank of America, en Charlotte, para ver lo que suponían sería una masacre de goles. No fue así. El duelo lo ganó el Tri, pero con sudor de más, para avanzar a la siguiente fase de la Copa Oro como líder del Grupo A.

Desde el inicio fue notorio que no habría una cascada de goles como ocurrió ante Cuba. Los antillanos tocaban la pelota con velocidad y si son amateurs, no lo reflejaban en la cancha. Orgullosos y con ambición. Los mexicanos dejaban en evidencia su superioridad, pero no lograban someter al rival.

Apenas a los siete minutos lograron anotar para México, un centro impecable de Uriel Antuna para que Raúl Jiménez la empujara adentro de la portería. Pero el tanto fue anulado por un supuesto fuera de lugar; en realidad inexistente. Pero como en la Copa Oro no utilizan el VAR, no pudo ser corregida la decisión.

Después de esa anulación, los minutos avanzaban y el Tri no conseguía abrir el marcador. mien-tras se complicaba el juego, empezaba a notarse cierto nerviosismo en la cancha y en la banca con Gerardo Tata Martino.

Casi a la media hora de juego cayó el primer tanto del Tri. Antuna hizo un despliegue individual, se perfiló por la izquierda, pisó el borde del área, y entre dos defensas consiguió el primer tanto de los mexicanos al minuto 29.

Este gol le infundió entusias-mo a los mexicanos, que empezaron a atacar con más peligro. Antuna estuvo a punto de volver a marcar, pero su tiro se fue apenas desviado. Y casi al final del primer tiempo, Raúl Jiménez bombeó un balón que bajó ligeramente errado.