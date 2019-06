P

ara decirlo con las mismas palabras que utiliza la 4T: la Secretaría de Gobernación, otrora casa del poder, se ha convertido en un florero, en un esqueleto, en el hoyo negro de la política nacional.

Un dato podría darnos idea de qué tanto poder acumula la dependencia, y podemos decir, sin temor a equivocarnos y sin tener que ir muy lejos, que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la titular de esa secretaría, Olga Sánchez Cordero, aunque se ven prácticamente a diario, hasta la fecha no han tenido un solo acuerdo, es decir, no se han reunido ni una sola vez para establecer estrategias o proyectos de gobierno que deba echar a andar la que se supone es la dependencia encargada de las cuestiones políticas, o para ser más claros: de buena parte de la gobernanza del país, si con ello queremos advertir de la eficacia del Estado y la orientación que se debe dar a los actos de gobierno.

Eso, hay que decirlo con claridad, ya no existe en la Secretaría de Gobernación. Sin mayores funciones en Migración, en Protección Civil; sin poder intervenir en cuestiones de seguridad, ahora se desprende, por cambios en su reglamento interno, del área de comunicación.

Y esto último se explica si nos damos cuenta de que, considerada nada más como florero, la Secretaría de Gobernación nada tiene qué comunicar. Las funciones que aún le quedan no parecen generar la información que trascienda la vida de los habitantes del país.

Esto sin contar con la subsecretaría que atiende Alejandro Encinas, la única que queda con peso político y que tal vez pueda hacerse escuchar por los medios de comunicación sin requerir del aparato que sirve precisamente para eso, para informar a la gente de lo que hace su gobierno.

Es difícil suponer a la Secretaría de Gobernación como el florero del gobierno, pero las cosas han cambiado la vida, la política. Tal vez ahora no sea necesario que la dependencia esté tan cerca, como antes, de la Presidencia de la República; tal vez los tiempos y la idea de Andrés Manuel López Obrador no tengan en consideración el supuesto de trabajo por el que se creó la secretaría, pero la situación, se diga lo que se diga, es crítica, aunque se nos diga que la Segob no es una dependencia en peligro de extinción.