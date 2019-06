N

o debería sorprender la caída del número de empleos formales que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el resultado del declive de la actividad económica, que a su vez está conectada con la falta de inversión, la cual tiene que ver con un difícil entorno internacional (mister Trump amenazando con castigar la exportación de productos mexicanos con un tarifazo), pero también la política interna. Han sido meses en que no han faltado fricciones entre la nueva administración y el sector privado. Recientemente el sector patronal se comprometió a invertir 32 mil millones de dólares, pero los resultados tardarán meses. Inclusive esa cifra no es para quitar el aliento. Sería suficiente para desarrollar una región, mas no para toda la República. El IMSS informó que en mayo se crearon solamente 3 mil 983 empleos formales, lo que representó una caída de 88.2 por ciento respecto al mismo mes de 2018. Estimula de algún modo el dato sobre la creación de puestos en los primeros cinco meses del año, que llegó a 303 mil 545, cifra superior, según el IMSS, al ponderado de los mismos meses en las tres últimas administraciones (251 mil 288). El Banco Mundial, así como otras instituciones, inclusive el Banco de México, han pronosticado un descenso en la actividad económica, que en el cierre del año será menor a 2 por ciento. En estas circunstancias, recomiendan al gobierno mexicano, así como a otros de la región latinoamericana, que implementen programas de apoyo para la población más desprotegida. Lo está haciendo la administración de López Obrador, pero debe hacerlo con más prontitud. Se reportan demoras en algunos programas por diferentes razones, por ejemplo, los censos no han sido concluidos. El dato del empleo es un chorro de agua helada para un gobierno que tiene en mente alcanzar un crecimiento del PIB de 4 por ciento anual en el último año del sexenio.

Narro deserta