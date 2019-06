‘‘He sido una embajadora extraoficial de poesía; he promovido la poesía durante años’’, escribió Harjo, de 68 años, en un correo electrónico reciente. ‘‘A menudo he sido la única poeta o persona/poeta nativa que muchos han visto/conocido/escuchado. He dado a conocer a muchas audiencias a la poesía nativa’’.

Conocida por colecciones como The Woman Who Fell From the Sky e In Mad Love and War y por un estilo contundente e íntimo que hace uso del mundo natural y espiritual, ha sido galardonada con los premios PEN Open Book y el Wallace Stevens a la trayectoria. A principios de este año, recibió el Jackson otorgado por Poets & Writers a un poeta merecedor de mayor atención.

Actualmente está editando una antología de poetas nativos y tiene previsto publicar un nuevo libro con sus poemas, An American Sunrise, en agosto (su editorial, W.W. Norton, adelantó un mes el lanzamiento). También tiene experiencia como pintora y bailarina, y es una apasionada saxofonista que ha grabado varios álbumes. En un mensaje de blog de 2017 que también es parte de su poema Rabbit Invents the Saxophone, dijo que el instrumento era ‘‘tan humano: Tiende a ser alborotado, inquieto, habla demasiado duro, se tropieza con la gente, dice las palabras equivocadas en el momento equivocado’’.

El puesto de poeta laureado no tiene carácter político. Sin embargo, Harjo no oculta su desdén por muchos candidatos en su poema For Those Who Would Govern.

‘‘Comencé a escribir poesía porque no oía voces nativas femeninas en las discusiones de política, de cómo íbamos a salir adelante de manera respetuosa que honrara esas leyes humanas básicas comunes para todo el mundo, como tratar toda vida con respeto, honrar a nuestros ancestros, esta tierra’’, dijo.