Notimex

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2019, p. a10

Las actrices Leticia Calderón y Alejandra Müller, y las intérpretes Kenny y Paty Cantú se manifestaron en favor de imponer sanciones ante los piropos obscenos, que más que un halago, aseguran, son una agresión verbal a las mujeres.

Un piropo bien dicho puede ser la puerta para conquistar a una mujer; sin embargo, el léxico utilizado y las palabras en doble sentido han hecho que estos resulten ofensivos, por lo que ahora decirlos será motivo de sanciones.

Desde el pasado 8 de junio la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México tiene nuevas reformas en las que se estipula que todas aquellas personas que digan piropos obscenos serán sancionadas con un arresto de 13 a 24 horas o de 6 a 12 horas de trabajo comunitario.

De esta forma se sigue promoviendo el respeto a la mujer en la Ciudad de México, comentó la actriz Leticia Calderón, conocida por su trabajo en melodramas como Esmeralda y Valeria y Maximiliano.

Desde hace tiempo existe esa ley en Estados Unidos. Aunque creo que no hay que exagerar; a mí me gustan los piropos y hay veces que me hacen el día , comentó.

Lamentablemente hay unos que resultan ofensivos y lastimosos para la mujer, hay ocasiones que incluso en la manera de decirloste sientes ofendida, agredida y hasta violada .