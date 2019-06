Le gustaba su cuerpo, porque era sensual: le servía, le funcionaba. Tengo todo completo, cinco dedos en cada mano y en cada pie. Tengo problemas digestivos, pero nada grave, y después de esto digo que es un cuerpo bien hecho. A mí me gusta el cuerpo delgado. No me gusta el voluptuoso, pero sí que tenga las cosas que debe poseer; pues sí... creo que es un cuerpo que tiene gracia al moverse .

“Cuando pensé en la trascendencia, quise que un gran pintor me retratara, porque tengo la impresión de que la televisión y el cine no sirven para ello. Por medio de unas tías, amigas de Alberto Gironella, pedí al artista que hiciera un cuadro mío... lo cual cristalizó en una obra que se llama Edith González como la infanta Margarita”, que es parte de la colección permanente de un museo en Alemania.

¿Escoges a tus personajes? Le preguntó el periodista Fabrizio León en ocasión de su entrevista con este medio.

No , respondió. “Lo que pasa es que Televisa hace un estudio y decide sobre la gente que, digamos, le rinde más frutos. En este estudio yo estoy del lado de las más buenas y el público elige verme como buena.

¿Buena de carácter o porque está muy bien tu cuerpo? , reviró el comunicador.

“No sé qué quisieron decir; lo que sé es que no me quieren poner en personajes de villana. Hace tiempo yo quería hacer La Colorina y estuve peleando con varios ejecutivos de Televisa, porque ellos no querían. Me decían que, según los estudios, la gente me quiere ver de buena. Yo les dije ‘bueno, pues sí, pero tengo que crecer, hacer otros personajes’’’.

Encarnó a la deseada Salomé de la longeva puesta en escena Aventurera, personaje que defendió a capa y espada, como todo por lo que abogaba la Güera .

“He abordado este tipo de personajes con mucho respeto, con mucho cariño. Un día fui a un lugar llamado Savoy para conocer a esas mujeres y platicar con ellas; me aceptaron muy tranquilas. Yo las respeto muchísimo, no solamente porque soportan a hombres borrachos y tienen una vida dura, sino porque la mayor parte de ellas son madres. Siempre me ha confundido la doble moral de un señor que por el hecho de contratarlas para un servicio se siente con la libertad de llamarlas de forma despectiva. No soporto que hablen mal ellas; no entiendo esa doble moral. Tratan como algo inmaculado a su noviecita santa y a una chava que está haciendo un servicio, que está trabajando por circunstancias que muchas veces ella no escogió, la tratan como si fuera un objeto…”

Incesante lucha

González hizo público su diagnóstico de cáncer de ovario, enfermedad que combatió sin dejar de trabajar.

Batalló sin cesar y se mostraba como una partisana contra esa enfermedad. Comentaba que se había ido, pero en tiempos recientes se decía que el cáncer que ella aseguraba estaba en remisión había regresado con más fuerza.

No hagan esas cosas, que espantan a la familia , afirmó a través de un video que compartió en sus redes sociales.

La actriz explicaba que seguía recibiendo inmunoterapias, única forma de evitar la recurrencia; no es ningún secreto .

Sin embargo, semanas después, fue recluida en el hospital Ángeles, de Interlomas. La madrugada de este jueves fue desconectada de las máquinas que la mantenían con vida.

¿Cómo hacía para cuidar su imagen y que la prensa no hablara de su intimidad?

No hablo. Cierro la boca , fue su respuesta.

Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. Dios mío, gracias por una nueva oportunidad , fue uno de los últimos mensajes en Twitter de la primera gran Aventurera.

Este viernes, a las 11 horas, la comunidad artística y cultural de México le rendirá un homenaje público en el teatro Jorge Negrete, sede de la Asociación Nacional de Actores.