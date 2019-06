Elba Mónica Bravo y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2019, p. 32

El rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, y la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, acordaron crear un protocolo de actuación inmediata en materia de seguridad para enfrentar hechos delictivos como secuestros y asaltos.

El próximo martes acudirán los rectores y representantes de distintas universidades e instituciones de educación particular para expresar ante la titular del Ejecutivo local las preocupaciones y propuestas para abatir la inseguridad.

Será la primera reunión entre ambas partes, la cual se realizará en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en la que también se delinearán los primeros avances del nuevo protocolo que se acordó elaborar con la participación de la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, dijo el rector.

En entrevista con este diario, mencionó que cada universidad e institución de educación particular enfrenta situaciones distintas que van desde asaltos a los estudiantes hasta el crecimiento del ambulantaje, que es un foco rojo, porque “aunque evidentemente hay personas de buena fe que se dedican a esta actividad, hay otros que son halcones que vigilan y demás”.

Entrevistado en la rectoría de la Universidad del Pedregal, que regresó a las actividades académicas tras concluir los tres días de luto por el homicidio del estudiante Norberto Ronquillo,–quien fue secuestrado el 4 de junio–, insistió en la necesidad de que no sólo se coloquen cámaras de videovigilancia en las inmediaciones de las universidades, sino que funcionen y no estén direccionadas a puntos ciegos, es decir, que no registren movimintos.

Por lo pronto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que se aplicará el programa Senderos Seguros en la Universidad del Pedregal, el cual se buscará repetir en todas las instituciones de educación superior particulares en la capital.