Miércoles 12 de junio de 2019, p. 8

Madrid. Steven Spielberg comenzó a escribir una serie de terror pensada para reproducirse en celulares. Un novedoso proyecto que, además, sólo estará disponible para ver por la noche.

After Dark tendrá entre 10 y 12 episodios exclusivos para Quibi, abreviatura de Quick Bites, una plataforma dedicada al video de formato corto, creada por Jeffrey Katzenberg, ex ejecutivo de Disney, y Meg Whitman, ex directiva de HP. El realizador ya escribió cinco o seis episodios , anunció Katzenberg, según Variety.

“Spielberg entró y dijo: ‘tengo una historia aterradora que quiero hacer’. No ha [escrito nada desde hace tiempo], por lo que conseguir que escriba algo es fantástico”, apuntó Katzenberg.

Al usar el celular para rastrear la hora del usuario, la serie sólo estará disponible a partir del anochecer. Los usuarios tendrán un reloj en sus teléfonos que hará una cuenta regresiva hasta que se ponga el sol y el capítulo esté disponible; después el reloj comenzará a contar de nuevo hasta que salga el sol y el episodio desaparezca.