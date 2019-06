Su declaración, dijo Godoy, no es un asunto que tenga que ver con una posible imputación; es una irregularidad que tenemos que ver. No quiero prejuzgar la razón o motivo por lo que lo hicieron .

Destacó que actuaron con rapidez y se preservó el lugar donde se encontró su cuerpo, el domingo, en Xochimilco, donde se contó con el apoyo de nuevas células para este tipo de homicidios, que permitió saber en hora y media que se trataba de Norberto.

Reiteró que fue un secuestro atípico, pues el chico sale a determinada hora de la Universidad del Pedregal y 10 a 15 minutos después nos están hablando ya de secuestro. No es el tema de que rápidamente la familia dice que hace 15 minutos no llega: es secuestro .

Por ello estamos escarbando en su entorno . Su círculo de amigos cercanos y familiares ya fueron entrevistados y se tuvo acceso a su teléfono móvil, a fin de dar con los responsables y la sociedad sepa que quien comete un delito tan doloroso y lesivo va a tener castigo.