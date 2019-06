En conferencia de prensa, presentó una línea de tiempo de la investigación, pues en ningún momento hubo negligencia o descuido para atender este secuestro , aun cuando el familiar que presentó la denuncia el martes 4 de junio después pidió que no interviniéramos.

Vamos a continuar con la familia hasta llegar a la verdad y no haya impunidad, por lo que seguiremos con la Federación, que nos ha ayudado en las investigaciones. Pondremos todo nuestro empeño y corazón en este doloroso tema , destacó la procuradora.

▲ En la Universidad del Pedregal se realizó una misa en honor de Norberto Ronquillo, secuestrado y asesinado la semana pasada. Foto Alfredo Domínguez

Sus familiares lo reconocieron por la ropa que vestía, pero se le practicaron las pruebas de genética forense para confirmar el parentesco y la necropsia para conocer las causas de su muerte.

En la Universidad del Pedregal se realizó una misa en el patio central, donde se colocó la foto del estudiante rodeada de tres grandes coronas y arreglos florales blancos; se puso un gran moño negro en la entrada y se decretaron tres días de luto.

Por la tarde, Norelia Hernández, madre del joven asesinado, acudió al Instituto de Ciencias Forenses a recoger el cuerpo. Con la voz entrecortada dijo: Venía a recoger el certificado de licenciatura de mi hijo y ahora me llevo un certificado de defunción .

Consideró que al principio se perdió tiempo en la investigación y, desgraciadamente, terminó de esta manera. Si lo mataron antes o después, o ayer, es lo de menos, ya no está su cuerpo, pero está su espíritu, y no murió en vano , expresó.

Pidió a los representantes de los medios de comunicación escuchar la voz de todas las Norelias para que no haya más Norbertos. No tengo rencor en mi corazón, pero las autoridades deben hacer su trabajo para que esas personas no vuelvan a cometer el mismo ilícito .

El cuerpo de Norberto, detalló, será velado en la Ciudad de México, el miércoles por la mañana viajarán a Mioqui y el jueves arribarán a Chihuahua, donde se depositarán sus cenizas, para lo cual se ha contado con el apoyo de la procuraduría en los trámites.

En tanto, en el Congreso local, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para que el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, comparezca entre el 17 y el 21 de junio para que informe del estado en que se encuentra la contención de los ilícitos en la capital. A su vez, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, lamentó la muerte del joven.