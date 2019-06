La tarea no era fácil porque Saltillo era un feudo difícil de penetrar. Pero la magia china existe, no me cabe duda. Merced a su inteligencia, talento y, digamos, actitudes conductuales, en brevísimo tiempo Benjamín había ya hecho migas con el obispo Guízar Barragán o monseñor Torres Hurtado (no puedo precisar, pese a que fui su monaguillo consentido). Pero igual lo hizo con los maestros grado 33 de las logias masónicas. (En la ciudad existían, en esos tiempos, tantos masones como caballeros de Colón.) Y con las estiradas damas saltillenses, tan devotas y presuntuosas, que sufrían vahídos cuando alguna de sus celebraciones no se registraba en la paginita de sociales de los diarios locales.

▲ Benjamín Wong no era la perita en dulce que su cara ovalada y sus ojos hacían creer. Foto Arturo Guerra

Para terminar, les cuento que don Benjamín no era la perita en dulce que su cara ovalada y sus ojos (diría Woody Allen, no miraban, sino cuestionaban) nos hacían creer. Vean si no: a la vuelta de mi casa vivía una linda y muy inteligente jovencita, que fue seleccionada como secretaria del director general del naciente periódico. Todas las tardes iba yo a visitarla y a enterarme de lo que en mi pueblo pasaba. Un día, Benjamín nos dijo: los he oído platicar tantos comentarios, rumores y chismes que, si los escriben, pueden crear una columna muy atractiva para los jóvenes. ¿Se animan? Lo que a mí me quitó el habla a Constanza Cavazos, que así se llamaba la joven en cuestión, la encendió: ¿Empezamos mañana? Y así fue como nació la abuela de esta columneta. Lamento que desde entonces no haya mejorado, pero Constanza, por desgracia para Benjamín y todos los amigos, murió antes de lo imaginable.

Al tiempo, yo quería un periódico en el que pudiera escribir con absoluta libertad. Benjamín me dijo, con las pocas palabras que solía usar: Sé el dueño, aunque los dueños del dueño suelen ser los anunciantes. Le hice caso y fundé Crisol, que pomposamente se decía: Voz y pensamiento de los estudiantes coahuilenses. No duró mucho. Benjamín regresó al maravilloso DF y yo, como migrante, me vine a buscar mi oportunidad .

A Benjamín debo mi primera columneta y mi primer intento por hacer un periódico diferente.

Un pedacito de historia reciente y, muy, muy actual: el jefe de prensa de una institución gubernamental se comunica con el coronel García Valseca y le dice: Mi coronel, están sobre mi escritorio una serie de facturas de la empresa editora que usted preside, pero, como la cantidad es exorbitante y no contamos con el total que ustedes nos reclaman, mandé recabar todos los antecedentes relativos que ayuden a sustentar esta erogación. Como no encuentro antecedente alguno, ¿podría usted ayudarnos haciéndonos llegar copia de la documentación respectiva? Después de un largo silencio y profundos carraspeos, el coronel contesta: “Mire, don Rafa, como usted está recién llegado le echo una mano: de todo lo que nos piden que publiquemos, claro que hay papeles, pero estas facturas son por lo contrario. Mándeme la orden de ‘no publicación’ y le regreso la factura correspondiente.”

¿Debo alguna aclaración?

