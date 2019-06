De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2019, p. 9

Last Jerónimo, cofundador del grupo de son jarocho de vanguardia Sonex, lanza su disco debut solista, Somos, producción en la cual profundiza y experimenta sonidos del México ancestral, vientos actuales combinados con muestras de cantos indígenas y percusiones e instrumentos prehispánicos, así como rap en lengua nativa, teniendo como base ritmos urbanos como el hip hop, el trip hop y el trap. Proyecto sonoro singular con buena dosis de audacia creativa.

Jerónimo nació en Villahermosa, Tabasco y en la adolescencia se fue a Xalapa, Veracruz, donde empezó su acercamiento con el son jarocho, al tiempo que estudió música formalmente, aunque aclara que su atención siempre estuvo “en el rollo folclórico, con las jaranas y la música tradicional mexicana que escuché de niño en mi casa. Poco después, cuando tenía 16 o 17 años, empecé a tocar con una banda que se llama Sonex.

Afortunadamente, cumplo 15 años con este grupo. Ha sido un recorrido largo y grato, en el que hemos ejecutado la música mexicana, tanto aquí como en otros países

Ahora, como Last Jerónimo –en homenaje al apache de ese nombre–, presenta el nuevo material Somos. Sobre esta palabra unificadora, Last Jerónimo comenta: “También una pieza lleva el nombre del disco. Cuando empecé a hacerlo, mi amiga Zara Monroy, seri de Sonora, muy talentosa, me preguntaba: ‘¿Sobre qué rapeo?’ Le dije: ‘Me gustaría que rapearas sobre la identidad seri, sobre quien eres tú como Zara, como indígena seri, mexicana, joven, músico y mujer. Sobre todas estas manifestaciones.’